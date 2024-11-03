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В бундестаге обратились в кабмин из-за сообщений о военных ФРГ на Украине

В бундестаге обратились в кабмин из-за сообщений о военных ФРГ на Украине

Партия «Союз Сары Вагенкнехт» направила обращение в федеральное правительство Германии из-за появившихся в СМИ данных о присутствовавших с лета по середину сентября 2024 года немецких военных на территории Украины.

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