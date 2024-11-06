Fox News: Трамп набирает нужное число голосов выборщиков для победы

Кандидат от республиканцев лидирует во всех семи колеблющихся штатах. Согласно прогнозам Fox News, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уверенно идет к победе на президентских выборах США, набирая 277 голосов коллегии выборщиков — больше минимально необходимых 270.
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