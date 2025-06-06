Дополнительные выборы депутата Тульской облдумы пройдут 14 сентября

Избирательная комиссия Тульской области на внеочередном 112-м заседании постановила назначить дополнительные выборы депутата Тульской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9.
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