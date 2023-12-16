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Тагир Уланбеков: «На поединок против Нганну взял бы пистолет»

«Как бы дрался в открытом весе против Нганну? Наверное, взял бы с собой пистолет. А если бы не дали его пронести? Не знаю, как с ним драться», – признался боец UFC Тагир Уланбеков.

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