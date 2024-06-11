20 солдат КНДР нарушили границу с Южной Кореей

Северокорейские солдаты пересекли военно-демаркационную линию в демилитаризованной зоне.Южнокорейские военные выступили с заявлением, где рассказали об инциденте, который произошёл в нейтральной зоне на границе в минувшее воскресенье, 9 июня.
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