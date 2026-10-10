7 необычных способов использовать обмылки в быту

Когда от бруска мыла остается совсем небольшой кусочек, многие хозяйки задумываются: а что же дальше с ним делать? Мылить дальше? Но это неудобно, да и к тому же, некрасиво… Выбросить? Но выбрасывать мыло в мусор тоже не комильфо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Он вам не Иван IV...
- 6 фактов из жизни...
- Смертельно красив...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым