Помощник Байдена не смог сказать, когда поступит новая помощь Киеву

ВАШИНГТОН, 21 марта, ФедералПресс. Во время своего необъявленного визита в Киев советник президента Соединенных Шатов Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан не смог сказать, когда будет согласована дополнительная помощь Украине.