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Порошенко подал в суд после того, как его не выпустили за границу

Порошенко подал в суд после того, как его не выпустили за границу

Global Look Press/Petro Poroshenko/via Globallookpress.com Экс-президент Украины Петр Порошенко подал в суд на руководство Верховной рады и пограничников из-за того, что его не выпустили в командировку за границу.

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