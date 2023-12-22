Порошенко подал в суд после того, как его не выпустили за границу

Global Look Press/Petro Poroshenko/via Globallookpress.com Экс-президент Украины Петр Порошенко подал в суд на руководство Верховной рады и пограничников из-за того, что его не выпустили в командировку за границу.
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