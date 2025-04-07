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Царьград

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«ГАЗель» повреждена в московском подземном переходе на Кутузовском проспекте

«ГАЗель» повреждена в московском подземном переходе на Кутузовском проспекте

Грузовая «ГАЗель» врезалась в подземный переход на станции метро «Парк победы» в Москве. Автомобиль получил серьезные повреждения, водитель смог выбраться самостоятельно.

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