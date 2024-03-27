Аналитик Гади: ВСУ не смогут подготовить новых солдат до конца лета 2024 года

Украинская армия больше пострадала от нехватки личного состава, чем от дефицита боеприпасов. Командование не успеет обучить новобранцев к концу лета, сообщил Tagesschau старший научный сотрудник Института международных исследований в Лондоне, военный аналитик Франц-Стефан Гади.