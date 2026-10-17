По информации МВД Крыма, в 2023–2024 годах две женщины 23 и 25 лет и 61-летний мужчина обратились в органы труда и социальной защиты, чтобы заключить соцконтракты и получить выплаты на открытие и развитие собственного бизнеса.
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