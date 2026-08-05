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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костюк седьмой раз в сезоне выиграла сет с баранкой – больше только у Андреевой

11-я ракетка мира Марта Костюк обыграла Кэтерин Себов во втором круге в Торонто – 7:6(4), 6:0. Украинка седьмой раз в сезоне выиграла сет со счетом 6:0.

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