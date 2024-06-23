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Gilead сообщила о стопроцентной эффективности своего нового препарата от ВИЧ

Gilead сообщила о стопроцентной эффективности своего нового препарата от ВИЧ

Результаты крупного клинического испытания в Африке показали, что инъекция нового противовирусного препарата дважды в год дает молодым женщинам полную защиту от ВИЧЭкспериментальный препарат от ВИЧ американской компании Gilead Sciences показал стопроцентную эффективность.

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