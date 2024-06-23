Gilead сообщила о стопроцентной эффективности своего нового препарата от ВИЧ

Результаты крупного клинического испытания в Африке показали, что инъекция нового противовирусного препарата дважды в год дает молодым женщинам полную защиту от ВИЧЭкспериментальный препарат от ВИЧ американской компании Gilead Sciences показал стопроцентную эффективность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии