Конкурент Haval Dargo с мотором мощностью 409 л.с., способный проехать 1000 км на баке бензина. В Китае стартовало производство внедорожника BAIC BJ30

BAIC Motor сообщила о запуске в производство новейшего внедорожника BAIC BJ30. В Китае эту модель относят к компактным, по европейским меркам автомобиль с длиной 4730 мм и колесной базой 2820 мм является среднеразмерным.
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