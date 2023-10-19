Госдума обратится в ООН и к парламентариям из других стран по ситуации на Ближнем Востоке

Россия, одна из немногих стран, которая имеет заслуженное право обратиться к международным организациям, понимая, что коллективный Запад, предпринимая попытки предотвратить конфликт, наоборот, расширяет его географию, сказал депутат Адальби Шхагошев.
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