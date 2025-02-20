Каждый месяц дропперами для мошенников становятся около 80 тысяч человек, среди них – россияне и мигранты.
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Каждый месяц дропперами для мошенников становятся около 80 тысяч человек, среди них – россияне и мигранты.