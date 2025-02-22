Юрий Николаев появился на телевидении в инвалидном кресле

Он поздравил с юбилеем своего друга – певца Юрия Антонова Популярный телеведущий Юрий Николаев, известный по программам «Утренняя звезда» и «Достояние республики», в последнее время неоднократно попадал в больницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии