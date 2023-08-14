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391 млн звонков от мошенников заблокировала система «Антифрод» Роскомнадзора

Запущенная в декабре 2022 года платформа «Антифрод» Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) для борьбы с телефонным мошенничеством, предотвратила более 390 млн таких звонков.

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