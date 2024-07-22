Пока вы спали: уничтожение ВС РФ опорного пункта ВСУ и политика Сербии в отношении РФ

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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людмила михайлик
Радуют успехи всо РФ, мы победим, выстоим
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14 час.
Дмитрий Гурин
Знают курвы из ВСУ куда БПЛА пускать.  Поджог одно или двух резервуаров, хоть и достаточно больших, это проблема но все таки не резервуары с переработанным топливом на НПЗ.......
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9 час.
Светлана Петрова
Надо не машины китайские одноразовын собирать на инвестиции, пото  замучаетесь опять выгонять назойливых, а собирать БПЛА надо, сербский президент еще поставляет, навнрное. Ничего личного, только выгода...
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3 час.

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