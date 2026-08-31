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Царьград

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1 сентября — день памяти Андрея Стратилата: история, приметы и традиции

1 сентября — день памяти Андрея Стратилата: история, приметы и традиции

День памяти Андрея Стратилата и Феклы Свекольницы отмечают православные 1 сентября.Первого сентября Русская православная церковь вспоминает мученическую кончину военачальника Андрея Стратилата и 2593 его воинов, казнённых за веру около 302 года.

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