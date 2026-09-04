НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

116 подписчиков

В Татарстане будут судить наркокурьера, пойманного на М-7 с 10 кг синтетики

В Татарстане будут судить наркокурьера, пойманного на М-7 с 10 кг синтетики

В Татарстане будут судить наркокурьера, которого задержали на М-7 с 10 кг синтетических наркотиков. Ранее «Татар-информ» уже сообщал об этом случае.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя леонид рыбаков
леонид рыбаков

а нарко-барона ????? У нас как обычно курьер круче барона ----НАЧАЛЬНИКА ВИНОВАТЫМ БИТЬ НЕ МОЖЕТ ----почему все и лезут в руководство  МОЖЕТ Я ГДЕ ТО  ЧТО ПРОПУСТИЛ В СМИ ИЛИ ТВ ЧТО БЫ ПОЙМАЛИ И ОСУДИЛИ ИМЕННО ****БАРОНА ИЛИ БАРОНОВ ***