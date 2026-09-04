В Татарстане будут судить наркокурьера, пойманного на М-7 с 10 кг синтетики

В Татарстане будут судить наркокурьера, которого задержали на М-7 с 10 кг синтетических наркотиков. Ранее «Татар-информ» уже сообщал об этом случае.
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а нарко-барона ????? У нас как обычно курьер круче барона ----НАЧАЛЬНИКА ВИНОВАТЫМ БИТЬ НЕ МОЖЕТ ----почему все и лезут в руководство МОЖЕТ Я ГДЕ ТО ЧТО ПРОПУСТИЛ В СМИ ИЛИ ТВ ЧТО БЫ ПОЙМАЛИ И ОСУДИЛИ ИМЕННО ****БАРОНА ИЛИ БАРОНОВ ***