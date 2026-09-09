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Песков: вопрос о повышении налогов в РФ не рассматривается

Песков: вопрос о повышении налогов в РФ не рассматривается

В Кремле не рассматривают возможность повышения налогов из-за роста дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс" 9 сентября.

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