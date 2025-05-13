Захарова напомнила об эпатажной выходке Зеленского на первой встрече с Путиным в Париже

По её словам, это был первый и единственный раз, когда Путин лично встречался с Зеленским.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский сорвал подписание согласованного документа на встрече с Владимиром Путиным в Париже в 2019 году.