Захарова напомнила об эпатажной выходке Зеленского на первой встрече с Путиным в Париже

По её словам, это был первый и единственный раз, когда Путин лично встречался с Зеленским.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский сорвал подписание согласованного документа на встрече с Владимиром Путиным в Париже в 2019 году.
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