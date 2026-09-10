MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

152 подписчика

«Невидимо встанет в строй»: протоиерей рассказал о мощах Дмитрия Донского на СВО

«Невидимо встанет в строй»: протоиерей рассказал о мощах Дмитрия Донского на СВО

Русская Православная Церковь (РПЦ) призвала верующих к соборной молитве на время пребывания мощей князя Дмитрия Донского в зоне боевых действий, сообщили в Синодальном отделе Московского Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым