Максим Гольдарб: Зеленский обещал вступление в НАТО после победы: как это работает в реальной жизни

Зеленский сказал, что Украина вступит в НАТО после победы. Немного современной истории: Порошенко, желая попиариться и максимально подтянуть под себя прозападный электорат, абсолютно наплевав на мнение половины страны — 50% украинцев не хотели тогда вступления в нато, их устраивал безблоковый статус Украины, — перед окончанием своей каденции протянул изменения в Конституцию, указав в ней, что дорога в нато — стратегия страны.
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