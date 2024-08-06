Врач перечислила пять самых вредных завтраков

Заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России Елена Губкина перечислила самые вредные завтраки.
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