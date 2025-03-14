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Шатдаун будет из-за демократов – Трамп оценил перспективы закрытия на этой неделе

Шатдаун будет из-за демократов – Трамп оценил перспективы закрытия на этой неделе

Шатдаун будет из-за демократов – Трамп оценил перспективы закрытия на этой неделе Евгения КомароваДональд Трамп заявил о возможности шатдауна в США уже на этой неделе, обвиняя в потенциальном кризисе демократов.

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