«Бавария» выиграла с разницей в 7+ мячей во 2-й раз в этом году и в 4-й раз при Компани

« Бавария » забила на семь голов больше соперника во второй раз в этом году. Сегодня команда Венсана Компани разгромила « Унион » в 4-м туре Бундеслиги – 7:0.
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