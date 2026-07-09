Пашинян и Мишустин договорились об ограничениях на импорт армянских товаров

Отношения между Москвой и Ереваном обострились на фоне сближения Армении с Евросоюзом: с конца мая Россия начала вводить запреты на импорт армянских цветов, овощей, фруктов, алкогольной продукции и минеральной воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии