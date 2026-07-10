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Куртуа заменили из-за травмы во 2-м тайме матча с Испанией в 1/4 финала ЧМ. Бельгийский вратарь в слезах покинул поле

Тибо Куртуа получил травму в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Испании (1:1, второй тайм).  Голкипер сборной Бельгии и « Реала » не смог продолжить встречу.

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