Педофил силой затащил школьницу в машину и надругался над ней в Подмосковье

ЮВ Юрий Вершинин Бля, кастрировать всех мастурбеков ещё на границе. Похоже они сюда едут только мудями трясти. А если работать - то причиндалы как бы и не нужны.

Алекс Сэм Погрузить всех в повалку в теплушки довести до ближайшей чурбенской границы и пинками под ж*** выпиз#ить из страны.