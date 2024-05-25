ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев В Московской области педофил изнасиловал 13-летнюю школьницу. Об этом стало известно РЕН ТВ.
Педофил силой затащил школьницу в машину и надругался над ней в Подмосковье
Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Бля, кастрировать всех мастурбеков ещё на границе. Похоже они сюда едут только мудями трясти. А если работать - то причиндалы как бы и не нужны.
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10 час.
Алекс Сэм
Погрузить всех в повалку в теплушки довести до ближайшей чурбенской границы и пинками под ж*** выпиз#ить из страны.
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7 час.
EV
Evgeni Velesik
"Безработный иностранец.. ", разъезжает на машине, на какие-то средства живëт, налоги не платит! Ещё и детей насилует! А-у власть?
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2 час.
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