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Расчеты РСЗО «Град» поразили живую силу и технику ВСУ на донецком направлении

Расчеты РСЗО «Град» поразили живую силу и технику ВСУ на донецком направлении

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск нанесли удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

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