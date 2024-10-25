Расчеты РСЗО «Град» поразили живую силу и технику ВСУ на донецком направлении

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск нанесли удары по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.
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