В Мурино провели замеры состояния воздуха

Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено Передвижная лаборатория Комитета государственного экологического надзора в течение недели проводила отбор проб атмосферного воздуха в Мурино, после неоднократных жалоб жителей на запах гари в ночное время.