НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

129 подписчиков

В Мурино провели замеры состояния воздуха

В Мурино провели замеры состояния воздуха

Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено Передвижная лаборатория Комитета государственного экологического надзора в течение недели проводила отбор проб атмосферного воздуха в Мурино, после неоднократных жалоб жителей на запах гари в ночное время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх