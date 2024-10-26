В Мурино провели замеры состояния воздуха

Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено Передвижная лаборатория Комитета государственного экологического надзора в течение недели проводила отбор проб атмосферного воздуха в Мурино, после неоднократных жалоб жителей на запах гари в ночное время.
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