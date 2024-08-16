15 неожиданных находок, которые разыграли наше любопытство

Мы не перестаем удивляться, сколько интересных вещей вокруг, которые мы еще не знаем. Причем, удивиться мы можем как кухонному прибору, о котором раньше не слышали, так и всяким странностям, найденным в лесах и фьордах.
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