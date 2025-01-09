В балансе. Диетолог Стародубова раскрыла простые секреты ПП

Как питаться, чтобы жить долго и счастливо, aif.ru рассказала заместитель директора ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» по научной и лечебной работе, главный внештатный диетолог Департамента Здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.