Москвичка впала в кому, осилив батарею шотов в баре

Девушка выпила 20 шотов, наполненных водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом.фото: t.me/minzdravmosreg--> Врачи борются за жизнь москвички, не рассчитавшей свои силы в баре «Руки Вверх!»: 24-летняя девушка на спор выпила два десятка шотов с крепким алкоголем.