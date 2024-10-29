ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Шишкин
    мало дали, необходима узаконивать высшую меру наказания (расстрел). Да здравствует наш гуманный суд.Мигрантам, убивши...
  • Ведищева Елена
    бумеранг прилетел?))Заместителя посла...
  • Игорь Егоров
    Будь моя воля, за такие дела,поставил бы под пулемет, из таких мразей уже ничто кроме убийц не вырастит.Мигрантам, убивши...

Москвичка впала в кому, осилив батарею шотов в баре

Москвичка впала в кому, осилив батарею шотов в баре

Девушка выпила 20 шотов, наполненных водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом.фото: t.me/minzdravmosreg--> Врачи борются за жизнь москвички, не рассчитавшей свои силы в баре «Руки Вверх!»: 24-летняя девушка на спор выпила два десятка шотов с крепким алкоголем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх