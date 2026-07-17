Минпросвещения предложило поделить «Основы безопасности» на два отдельных предмета

Министерство просвещения России выступило с инициативой изменить с 1 сентября школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и разделить его на два обязательных курса - «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».
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