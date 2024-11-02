Путин назвал залог развития России

Президент Владимир Путин в послании участникам пятого Всероссийского форума «Народы России» назвал фактором, способствующим независимому развитию РФ, сохранение межнационального мира, защиту традиционных ценностей и безопасность населения государства.
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