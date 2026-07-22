Зрителей трансляций из Московского зоопарка приглашают проверить знания об азиатских слонах

Жителям Москвы предлагают проверить свои знания об азиатских слонах в интерактивной викторине. Ее подготовили проект онлайн-трансляций из Московского зоопарка, подведомственного столичному Департаменту культуры, и проект «Активный гражданин».
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