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МОСИНФОРМ

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Зрителей трансляций из Московского зоопарка приглашают проверить знания об азиатских слонах

Зрителей трансляций из Московского зоопарка приглашают проверить знания об азиатских слонах

Жителям Москвы предлагают проверить свои знания об азиатских слонах в интерактивной викторине. Ее подготовили проект онлайн-трансляций из Московского зоопарка, подведомственного столичному Департаменту культуры, и проект «Активный гражданин».

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