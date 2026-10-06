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Царьград

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В Подмосковье змеи готовятся к зиме: риск встречи сохраняется

В Подмосковье змеи готовятся к зиме: риск встречи сохраняется

Из-за похолодания рептилии в Московской области стали менее подвижными и начали собираться в норах, щелях и под корнями деревьев, готовясь к зимней спячке.

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