Вячеслав Быков: «Салават Юлаев» – это достояние целой республики. Нравится, как трудится Козлов. Неудивительно, что он стал сильным тренером»

Бывший главный тренер « Салавата Юлаева » Вячеслав Быков поделился мыслями о клубе. – Наверняка наблюдаете за «Салаватом Юлаевым», с которым вы, как и со СКА, выигрывали Кубок Гагарина ? – Мне нравится, как в Уфе трудится хорошо мне знакомый Виктор Козлов .
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