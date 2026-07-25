Вячеслав Быков: «Салават Юлаев» – это достояние целой республики. Нравится, как трудится Козлов. Неудивительно, что он стал сильным тренером»

Бывший главный тренер « Салавата Юлаева » Вячеслав Быков поделился мыслями о клубе. – Наверняка наблюдаете за «Салаватом Юлаевым», с которым вы, как и со СКА, выигрывали Кубок Гагарина ? – Мне нравится, как в Уфе трудится хорошо мне знакомый Виктор Козлов .