Сентябрь может стать худшим месяцем для мировых акций за год, пишет Bloomberg. Цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель, что усиливает ожидания, что процентные ставки будут оставаться высокими в течение длительного времени и продолжает оказывать давление на мировые рынки.