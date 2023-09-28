Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Сентябрь может стать худшим месяцем для мировых акций за год

Сентябрь может стать худшим месяцем для мировых акций за год

Сентябрь может стать худшим месяцем для мировых акций за год, пишет Bloomberg. Цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель, что усиливает ожидания, что процентные ставки будут оставаться высокими в течение длительного времени и продолжает оказывать давление на мировые рынки.

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