Сентябрь может стать худшим месяцем для мировых акций за год, пишет Bloomberg. Цены на нефть приблизились к 100 долларам за баррель, что усиливает ожидания, что процентные ставки будут оставаться высокими в течение длительного времени и продолжает оказывать давление на мировые рынки.
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