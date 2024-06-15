«Грязная игра».

Кеннеди опять убивают, на сей раз ментально и политически Автор: Дмитрий Минин Дно у стратегии манипуляций и бесчестных трюков Демократической и Республиканской партий США в нынешней президентской гонке, похоже, попросту отсутствует, делая ее в этом отношении поистине беспрецедентной, несмотря на достаточно богатую историю страны по данной части.
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