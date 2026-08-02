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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин призвал довериться Шварцу: «У «Динамо» хороший подбор игроков и опытный тренер. Сандро уже внес коррективы»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин высказал о первых матчах «Динамо» в  РПЛ . «Матч с «Балтикой» был по всем показателям лучше встречи с «Крыльями».

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