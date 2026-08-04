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FiNE NEWS

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Трамп опасается, что технологии Patriot, переданные Украине, могут быть обращены против США

Президент США Дональд Трамп боится, что технологии и знания, переданные Украине для производства мобильного зенитного ракетного комплекса Patriot, в будущем могут быть использованы против Соединённых Штатов.

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