Трамп опасается, что технологии Patriot, переданные Украине, могут быть обращены против США

Президент США Дональд Трамп боится, что технологии и знания, переданные Украине для производства мобильного зенитного ракетного комплекса Patriot, в будущем могут быть использованы против Соединённых Штатов.
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