Эксперт раскрыл, что ждет Украину и США при ответе России на удары вглубь страны

МОСКВА, 18 ноября, ФедералПресс. Россия может сбивать западные дальнобойные ракеты и передавать оружие странам – противникам США в ответ на решение Белого дома разрешить Украине наносить удары вглубь РФ западным оружием.
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