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  • Eduard
    Это Зеленский врет на счет редкозеиов!"Зловещий кремлев...
  • Eduard
    Путин просто раздражает все с ним на долгую расчитано,а можно было просто со всех стволов по Таллину врезать!Эстония задержала...
  • Eduard
    Давно пораэтих уродов проучить,это не их море!Эстония задержала...

Купольная система 'Малик' защищает технику от дронов на Украине

Купольная система 'Малик' защищает технику от дронов на Украине

Конструкторское бюро "Талламхо" начало устанавливать купольную систему "Малик" на транспорт в зоне Специальной военной операции для защиты от украинских беспилотников.

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