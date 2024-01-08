ВС РФ нанесли удары по позициям украинских сил в 4 районах

РИАМО - 8 янв. С помощью армейской и штурмовой авиации группировка войск «Центр» провела серию ударов по районам дислокации бойцов и огневых средств ВСУ на краснолиманском направлении СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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