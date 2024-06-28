В Омске продлят автобусные маршруты № 28 и № 96. 🚌Автобусы № 28 будут следовать с 70 лет Октября по дублеру Дмитриева (в обратном направлении по Дмитриева), Крупской, Перелета до микрорайона «Прибрежный».
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В Омске продлят автобусные маршруты № 28 и № 96. 🚌Автобусы № 28 будут следовать с 70 лет Октября по дублеру Дмитриева (в обратном направлении по Дмитриева), Крупской, Перелета до микрорайона «Прибрежный».