В Омске продлят автобусные маршруты № 28 и № 96. 🚌Автобусы № 28 будут следовать с 70 лет Октября по дублеру Дмитриева (в обратном направлении по Дмитриева), Крупской, Перелета до микрорайона «Прибрежный».