Украина: 15 человек получили ранения в результате ударов российских беспилотников и ракет по Киеву, в том числе в Печерском, Днепропетровском и Дарницком районах, а также по Южному мосту, что привело к временной приостановке движения метро “Зеленая линия” с утренних часов.