Украина: 15 человек получили ранения в результате ударов российских беспилотников и ракет по Киеву, в том числе в Печерском, Днепропетровском и Дарницком районах, а также по Южному мосту, что привело к временной приостановке движения метро “Зеленая линия” с утренних часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым